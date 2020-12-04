Что делать, если порвался презерватив?  

07/12/2020 6:02 дп

В таких случаях последствия бывают от самых незначительных до крайне неприятных. Если уже и порвался презерватив во время секса, тогда нужен метод экстренной контрацепции, любой какой доступен.

А предварительно сразу после полового акта, советую сразу сходить в душ и постараться водой промыть. Этим снизив риск залететь.

В идеале до такого не допускать. Из личного опыта дам несколько советов.

Иногда они рвутся не просто так, а это хитрые безгандонщики, их ещё до встречи пробивают иголкой.

И даже если прежде чем надевать презерватив на половой орган его посмотреть он визуально абсолютно целый.

Подвох случается уже в процессе, стоит ему только темп увеличить или сделать вид что поправляет его. Там даже не надо высовывать его, потянул резинку рукой чуть на себя и гандон лопнул. Особенно это легко происходит если средний размер болта.

По этому рекомендую использование презерватива только из персонального запаса! Потому что часто девочки из-за разгильдяйства или жадности, просят клиентов перед свиданием захватить с собой, а то закончились... Ему даже не надо объяснять что у него свои с собой, потому что эти подходящей ему.

Ну и само собой когда покупаешь, проверять срок годности обязательно и не экономь на этом. Потому что если лопнул презик внутри возможно это и понижает вероятную нежелательную беременность, но кроме этого не исключены другие «сюрпризы». Не забывай про венерических заболевания передающиеся половым путём.

Чтобы потом не пришлось работать на любовника хозяина медицинского центра придерживайся этой инструкции!

И ещё важное напутствие. Храните презервативы как деньги, не оставляйте их один на один с мужиком.

Есть такие козлы которые воспользуются моментом и пробьют твои гандоны!