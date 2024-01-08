У меня потеря девственности произошла не запланировано. Мне тогда еще не было 16, встречалась с мальчиком еще до первого полового акта. Думала потерять невинность с ним же, только потом через пару лет. Но как всегда все пошло не по плану. 😆

В школе занималась гимнастикой и перед Новым годом наша команда вышла в полуфинал и нас повезли на соревнование в другой город. Трое суток там были. Это кстати в Молодой Гвардии был, модный пионерский лагерь в то время был как отель 3 звезды. Там увидела с другой школы на год старше меня… Он реально красавчик внешне в общение прикольный веселый. Там только наши две занимаются сексом с ним.

Изначально я там не планировала терять девственность, го в последний вечер прощальная дискотека была. Плюс я еще накатила, мне много не надо было. Я тогда еще выделывалась что уже был первый секс давно. На тот момент понятия Понтия не имела больно ли лишаться девственности, го чтоб без палева. Не показывать болезненные ощущения.

К моему удивлению все прошло отлично без мучений, наоборот даже классно было. Капельку были неприятными ощущениями сопровождалось при входе во влагалища. Я тогда сильно возбужденная была, забила на все, думаю это меня и спасло. Потому что даже не поняла когда сбил девственную плеву… После того как только всунул и сразу резко вошёл тогда наверное и сбил целку.

В любом случае осталась счастлива и довольна. И на 99% это его заслуга я почти ничего не делала.

Вывод: опыт партнёра решает всё!