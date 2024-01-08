Вопрос Как безболезненно лишиться девственности?
Привет! Мне 16 лет, встречалась с мальчиками с 14, но, ничего не было. Нот сейчас короче пора, некуда дальше откладывать. Но блин боюсь первый раз если честно. Слышала, что очень Девочки посоветуйте как лучше лишиться девственности без боли и крови? И вообще посоветуйте что сделать чтобы прошло все максимально безболезненно и без мучений!
Многое зависит от партнёра, физиологических данных, его опыта и вообще какой в постели. В 15 лет дала решила потерять невинность с мальчиком с которым встречалась пол года. Он как и первый раз в первый класс… Тыкали, мыкали вроде вставали и даже он что-то двигался. Короче тогда ничего поняла, без боли но и приятного ничего.
Это было в мае, а в июне на каникулах поехала на море, и там по пьянке развел меня лет на 10 старше парень. Может даже больше, около 30 ему было. Оказалось тогда со своим он даже саму целку не сбил, сама по себе плева эластичная. У него размер маленький был, плюс не уверено тыкал наугад.,
А со второй попытки я ничего не делала, он меня разложил возбудил я потеряла девственность без боли особенной. Крови вообще не было.
У меня потеря девственности произошла не запланировано. Мне тогда еще не было 16, встречалась с мальчиком еще до первого полового акта. Думала потерять невинность с ним же, только потом через пару лет. Но как всегда все пошло не по плану. 😆
В школе занималась гимнастикой и перед Новым годом наша команда вышла в полуфинал и нас повезли на соревнование в другой город. Трое суток там были. Это кстати в Молодой Гвардии был, модный пионерский лагерь в то время был как отель 3 звезды. Там увидела с другой школы на год старше меня… Он реально красавчик внешне в общение прикольный веселый. Там только наши две занимаются сексом с ним.
Изначально я там не планировала терять девственность, го в последний вечер прощальная дискотека была. Плюс я еще накатила, мне много не надо было. Я тогда еще выделывалась что уже был первый секс давно. На тот момент понятия Понтия не имела больно ли лишаться девственности, го чтоб без палева. Не показывать болезненные ощущения.
К моему удивлению все прошло отлично без мучений, наоборот даже классно было. Капельку были неприятными ощущениями сопровождалось при входе во влагалища. Я тогда сильно возбужденная была, забила на все, думаю это меня и спасло. Потому что даже не поняла когда сбил девственную плеву… После того как только всунул и сразу резко вошёл тогда наверное и сбил целку.
В любом случае осталась счастлива и довольна. И на 99% это его заслуга я почти ничего не делала.
Вывод: опыт партнёра решает всё!
Мне кажется сбивать целку в по-любому будут болевые ощущения. Только не надо себя заранее накручивать что будет адская боль! Не надо.
Вобще страх — естественная реакция. Человек всегда боится неизвестность, потому не знает что ожидать. Из личного опыта скажу, что больше себе навернешь чем на самом деле. Там три минуты страха и все.
Весь процесс состоит:
- проникновение — если лежишь на спине не надо задницей вдавливаться в кровать или двигать от него. Так он войдет только затянешь время. Наоборот лучше лечь ровно, под жопу положить подушку при входе во влагалище создашь нужный угол;
- через 2-3 см упрется в девственную плеву. В идеале чтоб резким одним толчком порвал. Болезненные ощущения возможны только на этом этапе;
- первые 1-4 минуты можно потихоньку вперед назад подвиваться внутри. Больно уже не будет, просто, чтоб привыкнуть. Во время «притирки» сжатие мышц влагалища лишь доставит неприятные ощущения. Здесь чем более будешь расслаблена тем меньше болевые ощущения.;
Вот и все. От первого акта особого кайфа не стоит ожидать как страшных мучений. Будет не больнее чем кровь с пальца. Все люди занимаются сексом и живые! Даже радуются.
А как к нему привыкнуть чтобы аж возбудиться так?
Обычно! Когда мне было 14 лет я каждый день закрывалась в своей комнате, включала ноутбук, подключала наушники, гасила свет. Где-то час времени уходил пока смотрела порно,:и мастурбировала. Раза 2-3 за вечер кончала. Походу во время бурного само удовлетворения пальцем сбила целку сама себе. А может огурец или фиг знает что я тогда в себя пихала. 🤣 🤣 😆 Но было так круто что я даже не почувствовала что порвала девственную плеву.