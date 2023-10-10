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Вопрос Почему рвутся презервативы — есть догадки?

 
Контрацепция
Последняя запись от Dasha 10 часов назад
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Dasha
 Dasha
(@dasha)
Active Member
Присоединился: 2 года назад
Записи: 8
Создатель темы 10.10.2023 02:58  

Привет девочки! Поехала в тур, вроде все хорошо но какая-то фигня у первого же клиента порвался презерватив. И после него уже пять дней ежедневно по 2-3 раза в сутки лопаются презики. Как заколдовал кто-то…

Сразу подумала бракованные попалась, которые с собой привезла. Пошла здесь в аптеке купила новые. Тоже самое… Потом начала пенять что ультра тонкие контекст (хотя раньше с ними такие проблемы случались редко 4-5 инцидентов за два года было). Сходила купила дюрекс, по началу первые пару дней было все гладко.

На третий день и Durex порвался во время акта хорошо что во время почувствовала. Ну эти не так часто… Но меня не устраивает даже раз в семь дней. Мне только залететь не хватает. Может кто сталкивался и поняла почему рвутся презервативы и как решить эту проблему, буду благодарна если поделитесь советом.


   
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презервативы нежелательная беременнос
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