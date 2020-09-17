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Как научиться целоваться с языком с клиентами?

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Anonimka
 Anonimka
(@anonimka)
New Member
Присоединился: 3 месяца назад
Сообщения: 1
Topic starter 05/03/2021 3:21 дп  

Мне одно не нравится сосаться с клиентами (французский поцелуй)? Посоветуйте как научиться целоваться с языком с парнем которого видишь в первый раз. Я с самого начала как попала в тему,считаю, что это работа и ничего личного. А вот поцелуи, это для меня личное пространство и целуюсь в засос только со своим парнем. Но это не нравится многим мужикам.

С одной стороны нет желания сосаться с языком, но в то же время неохота работу сейчас терять... Как вы делаете, целуетесь без языка или пофиг?

Как научиться целоваться в первый раз с языком с парнем которого видишь впервые


Pchela лайков
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Метки темы
поцелуй
Milka
 Milka
(@milka)
New Member
Присоединился: 6 месяцев назад
Сообщения: 4
04/04/2021 7:06 дп  

А нафиг оно тебе надо? Я не целуюсь принципиально с клиентами, для меня это личное...


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Pchela
 Pchela
(@pchela)
New Member
Присоединился: 2 месяца назад
Сообщения: 3
14/04/2021 7:12 дп  

По-моему, ты как то сильно близко воспринимаешь эту тему... Меня когда впервые в 17 лет взяла на заказ старшая подружка которая была опытной, она дала ценный совет, не воспринимать всё буквально, а относится с юмором. Иначе крыша потечет.

С того времени придерживаюсь этого правила, и самая счастливая на в мире!

Если мне клиент нравится, то поцелуй с языком ему гарантирован со всеми чувствами, как будто на первое свидание пришел 😆 

Здесь надо так настроится, чтобы кроме денег иногда еще и удовольствие получать... Тогда совсем шикарно заживешь. 😊 


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