Как научиться целоваться с языком с клиентами?

По-моему, ты как то сильно близко воспринимаешь эту тему... Меня когда впервые в 17 лет взяла на заказ старшая подружка которая была опытной, она дала ценный совет, не воспринимать всё буквально, а относится с юмором. Иначе крыша потечет.

С того времени придерживаюсь этого правила, и самая счастливая на в мире!

Если мне клиент нравится, то поцелуй с языком ему гарантирован со всеми чувствами, как будто на первое свидание пришел 😆

Здесь надо так настроится, чтобы кроме денег иногда еще и удовольствие получать... Тогда совсем шикарно заживешь. 😊