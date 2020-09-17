Как научиться целоваться с языком с клиентами?
Мне одно не нравится сосаться с клиентами (французский поцелуй)? Посоветуйте как научиться целоваться с языком с парнем которого видишь в первый раз. Я с самого начала как попала в тему,считаю, что это работа и ничего личного. А вот поцелуи, это для меня личное пространство и целуюсь в засос только со своим парнем. Но это не нравится многим мужикам.
С одной стороны нет желания сосаться с языком, но в то же время неохота работу сейчас терять... Как вы делаете, целуетесь без языка или пофиг?
А нафиг оно тебе надо? Я не целуюсь принципиально с клиентами, для меня это личное...
По-моему, ты как то сильно близко воспринимаешь эту тему... Меня когда впервые в 17 лет взяла на заказ старшая подружка которая была опытной, она дала ценный совет, не воспринимать всё буквально, а относится с юмором. Иначе крыша потечет.
С того времени придерживаюсь этого правила, и самая счастливая на в мире!
Если мне клиент нравится, то поцелуй с языком ему гарантирован со всеми чувствами, как будто на первое свидание пришел 😆
Здесь надо так настроится, чтобы кроме денег иногда еще и удовольствие получать... Тогда совсем шикарно заживешь. 😊