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Короче тема такая… Достойный мужчинка уговаривает меня на двоих (он с другом). Третьего если честно не знаю, за то с первым около года общаемся с ним и поговорить интересно и в постели огонь. Но у меня никогда раньше не было секса с двумя парнями одновременно, и я очную честно говоря.

Проблема в том что я не особо дружу с аналом, есть 2-3 партнёра которые знают как делать, с ними не больно, а всем подряд не даю. Кстати он из этих трёх. 😊 В любом случае пока нового не испытаю, о попе с ним речь не идёт.

Он согласился, сказал типа в этот двойной вагинал попробуем и все. Я так и не поняла это серьезно или подколол… Он потом уточнил что не шутит и говорит все так делают это типа не больно если без попы.

Если бы это был какой-то дрочер левый я бы послала, не парилась бы сама и к Вам бы на форум с тупыми вопросами не приходила. Но это постоянный клиент очень жирный (в плане денег). Почти за год общения впервые поднял эту тему и настойчиво предлагает мне. Не хочу его терять, поэтому будет интересно почитать мнение опытных женщин про эти дабл пенетрейшен. 😉