Девочки кто проболтал двойное проникновение? Нужны отзывы и советы
Короче тема такая… Достойный мужчинка уговаривает меня на двоих (он с другом). Третьего если честно не знаю, за то с первым около года общаемся с ним и поговорить интересно и в постели огонь. Но у меня никогда раньше не было секса с двумя парнями одновременно, и я очную честно говоря.
Проблема в том что я не особо дружу с аналом, есть 2-3 партнёра которые знают как делать, с ними не больно, а всем подряд не даю. Кстати он из этих трёх. 😊 В любом случае пока нового не испытаю, о попе с ним речь не идёт.
Он согласился, сказал типа в этот двойной вагинал попробуем и все. Я так и не поняла это серьезно или подколол… Он потом уточнил что не шутит и говорит все так делают это типа не больно если без попы.
Если бы это был какой-то дрочер левый я бы послала, не парилась бы сама и к Вам бы на форум с тупыми вопросами не приходила. Но это постоянный клиент очень жирный (в плане денег). Почти за год общения впервые поднял эту тему и настойчиво предлагает мне. Не хочу его терять, поэтому будет интересно почитать мнение опытных женщин про эти дабл пенетрейшен. 😉
Нет, в этом ничего страшного обычный вид секса как и остальные его разновидности. Задолго до работы когда мне ещё 17 лет было поехал₽ на море на отдых можно сказать одна. Там познакомилась с привольными белорусами из Минска. Сразу нормально коктейлей выпила (они угощали), потом с ними же впервые в жизни понюхала. 🤣
Я тогда не знала, что это самый крутой возбудитель! Сама себя не узнавала. 😀 Той ночью состоялся секс втроём (я с двумя мужчинами) в процессе которого они и развели чтобы попробовала двойное проникновение. Правда на тот момент анальный секс был чем-то страшным и категорически отказалась.
Если бы не под феном, то неизвестно сколько я бы ещё к этому приходила и пришла бы вообще. Тем более первый раз, не знала как он действует, хорошо кстати не со знакомыми это было. Тогда мне казалось и двух мужчин было мало, и в порыве страсти когда очень возбуждало и таращило не по детски. Поэтому во время секса не стало сопротивляться второму члену во влагалище. К огромному своему удивлению все было без боли и только приятные ощущения.
Так что нечего боятся, тем более если говоришь партнеры опытные. Я до сих пор изредка без проблем соглашаюсь если подходящие условия.