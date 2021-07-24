Кексик нет - рабочий сайт?
Кто пробовал сайт keksik для съёма мужиков в Украине? На первый взгляд, внушает доверие. Пишут что можно бесплатно объявления добавлять, и если что служба поддержки поможет.
Но меня всегда настораживало когда всё очень хорошо. Так не бывает! Учитывая как менты сейчас везде всех гоняют, решила узнать отзывы про знакомства на кексике!
Ты этот имеешь ввиду?
Если этот тогда не советую. Этой весной знакомая тоже его нашла. Посмотрели с виду на рабочий похож, анкеты и все дела. В итоге мы решили поставить там рекламу.
Но несмотря на внешний вид эскорт сайта, по факту самый настоящий сайт знакомств. С него в принципе много звонков было (около 50 в день), но 49 из которых это любители халявы которых интересуют только бесплатные знакомства для секса. Некоторые даже меня пытались развести на деньги...