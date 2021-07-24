Кексик нет - рабочий сайт?

Topic starter

Кто пробовал сайт keksik для съёма мужиков в Украине? На первый взгляд, внушает доверие. Пишут что можно бесплатно объявления добавлять, и если что служба поддержки поможет.

Но меня всегда настораживало когда всё очень хорошо. Так не бывает! Учитывая как менты сейчас везде всех гоняют, решила узнать отзывы про знакомства на кексике!