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EuropeJob

Кексик нет - рабочий сайт?

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Sakura
 Sakura
(@sakura)
New Member
Присоединился: 2 месяца назад
Сообщения: 2
Topic starter 24.07.2021 01:30  

Кто пробовал сайт keksik для съёма мужиков в Украине? На первый взгляд, внушает доверие. Пишут что можно бесплатно объявления добавлять, и если что служба поддержки поможет.

Но меня всегда настораживало когда всё очень хорошо. Так не бывает! Учитывая как менты сейчас везде всех гоняют, решила узнать отзывы про знакомства на кексике!

Тема была редактированна 2 месяца назад от Sakura
Тема была редактированна 30 минут назад от annushka

Цитата
Метки темы
эскорт сайты Украина
sonya
 sonya
(@sonya)
New Member
Присоединился: 4 месяца назад
Сообщения: 3
17.09.2021 03:19  

Ты этот имеешь ввиду?

кексик нет

 

сайт знакомств keksik net

 

Если этот тогда не советую. Этой весной знакомая тоже его нашла. Посмотрели с виду на рабочий похож, анкеты и все дела. В итоге мы решили поставить там рекламу.

Но несмотря на внешний вид эскорт сайта, по факту самый настоящий сайт знакомств. С него в принципе много звонков было (около 50 в день), но 49 из которых это любители халявы которых интересуют только бесплатные знакомства для секса. Некоторые даже меня пытались развести на деньги...

Это сообщение было изменено 31 минута назад от annushka

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Метки темы:  эскорт сайты Украина (4),

Недавно просмотрено пользователями: Linda 8 минут назад, sonya 39 минут назад.