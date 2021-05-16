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Может ли гинеколог определить когда был первый раз секс у девочки?

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Haski
 Haski
(@haski)
New Member
Присоединился: 12 месяцев назад
Сообщения: 3
Topic starter 16.05.2021 02:32  

В этом году скоро первый поход к гинекологу, и надо пару советов. Первый: может ли гинеколог определить девственность? И может ли он вообще увидеть девственница или нет? Можно ли что-то сделать чтобы врач не заметил что сбита целка? Если обнаружит что я не девочка, говорят ли об этом родителям? В идеале посоветуйте как избежать осмотр у гинеколога в принципе, а то не знаю что делать....


Murka и Pepsi лайков
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Метки темы
осмотр у гинеколога что делает гинеколог
Murka
 Murka
(@murka)
Active Member
Присоединился: 12 месяцев назад
Сообщения: 9
18.05.2021 07:31  

Однозначно во время профилактических осмотров врач гинеколог определить сможет это элементарно. Тут и определять то особо нечего, девственная плева отсутствует, значит был половой акт. Это всё что сможет увидеть. А кода последний секс у девушки был, знает только она. 😉  Мне кажется что медицинским работникам глубоко фиолетово целка ты или нет...


Tifani и Pepsi лайков
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Kristinka777
 Kristinka777
(@kristinka777)
Active Member
Присоединился: 12 месяцев назад
Сообщения: 13
18.05.2021 18:52  

Всё пропало! Сейчас если в процессе гинекологического осмотра если выяснили что уже был первый парень, начинают скандал. На основании закона об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации, должны быть уведомлены родители или другие законные представители! И придется ему на тебе жениться. Можешь его обрадовать. 😉 


Сосуля и Pepsi лайков
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Haski
 Haski
(@haski)
New Member
Присоединился: 12 месяцев назад
Сообщения: 3
Topic starter 21.05.2021 17:19  

Блин капец... А что ему можно сказать чтобы он не осматривал? Или вообще как избежать осмотра?


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Pepsi
 Pepsi
(@pepsi)
New Member
Присоединился: 1 год назад
Сообщения: 3
21.05.2021 23:32  

@Haski что за детский сад? @kristinka шутит, а ты ведешся, прекращай эти доверительные отношения с незнакомыми людьми. 😊 

При посещении врача, проводиться осмотр наружных половых органов и шейки матки. Как только окажешься в гинекологическом кресле, доктор 100% увидит что ты не девственница. Но проблемы в этом нет если сделаешь как многие другие.

Думаешь ты одна такая? 😆 У нас после каникул по окончанию 8-го класса, пришли в 9-й класс, из 16 одноклассниц, у 14 уже был первый парень. При чем, как-то интересно получилось, что на приеме у гинеколога в прошлом году 100% были девственницы...

Нам тогда моей подружки старшая сестра посоветовала легкий способ как решить эту проблему.

Когда у тебя будет первый визит к гинекологу, если он сам спросит куда девственная плева делась, скажи что когда тампон ставила, нечаянно сбила... Это 1000% проверенный на себе способ как правильно ответить на заданный вопрос!

Так что, ничего сложного нету, как видишь, если воспользоваться этой простой и рабочей схемой!

 


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Tifani
 Tifani
(@tifani)
New Member
Присоединился: 7 месяцев назад
Сообщения: 3
20.09.2021 01:32  

Вы здесь такого наплели, что даже я, дочь гинеколога с 40 летним стажем, запуталась. 😆 

Если со всей беседы выделить вопросы по существу:

  1. Может ли гинеколог определить девственность? - Да, легко!
  2. Может ли гинеколог рассказать родителям что у меня был половой контакт? - Теоретически, да. Но за всю жизнь ничего подобного не слышала.
  3. Что видит акушер при осмотре? - Будущее. 🤣 🤣 🤣 
  4. Может ли гинеколог определить когда был последний раз секс? - Нет. 

Вроде ничего пропустила из того что по существу спрашивали.

@haski Дополню еще самое главное, что надо понимать в первую очередь!

Теоретически можно отказаться от осмотров, как и от медицинской помощи в целом. Но это самое тупое решение которое я слышала в своей жизни. А главное, такая неадекватная реакция, может тебе же навредить, тем что привлечёт внимание.

Главное пойми что консультация гинеколога, это не что-то вражеское в отношении тебя. А наоборот забота о своем здоровье. Первый поход к гинекологу имеет только одну цель - информация о состоянии здоровья. И доктора интересуют исключительно, гинекологические заболевания у тебя. На все остальные твои личные подробности им плевать!

Советую выбросить из головы всякую ересь, и спокойно отправляться на прием. Самое страшное что может тебя ожидать, это тонкий юмор докторов, когда они могут подкалывать и тролить тебя, при этом сохраняя серьезное выражение лица. 😊 


Linda, Сосуля, Knopa и 1 людей поставили лайки
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Сосуля
 Сосуля
(@sosulya)
New Member
Присоединился: 3 месяца назад
Сообщения: 1
11.02.2022 00:32  

@Kristinka777 и @Tifani Вы такие прямо умные обе родились гинекологами (особенно Крис...). А как вспомню свои 15 лет, парень. любовь, хранила невинность для него... И за неделю до конца летних каникул отмечала свой отъезд от маминой сестры, куда меня на два месяца сослали. И по синей лавочке дала там одну...

Учитывая мама работала в той же школе, где я училась, и чуть что. били меня не стеснились все учителя-друзья. По принципу "Бей своих, чтобы чужие боялись"...

Это сейчас все грамотные стали, права качают, а тогда мне стоило только отказаться от посещения гинеколога, меня на месте в асфальт бы закатали... Это сейчас смешно, 🤣 🤣 🤣 а на тот момент, думала не переживу тот осмотр...

P.S

А что с болталкой опять заблокировали, или это меня только вышвырнули? 🤔 Хотела, зайти вчера и не группу в своих чатах.

@Pepsi жаль у меня таких советчиков не было... 🖐️ 


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S.Zac13
 S.Zac13
(@s-zac13)
New Member
Присоединился: 2 месяца назад
Сообщения: 1
22.02.2022 23:44  

@pepsi

Насчет того, можно ли достоверно установить, что девочка «не девочка» — достоверно, со стопроцентной гарантией нельзя. Ну, если только доктор не экстрасенс.

Гимен (девственная плева) — это не перепонка и не пленка, которая при нажиме (проникновении) рвется, и, соответственно, при осмотре можно наглядно увидеть: у этой — целая, а вот тут — порванная.

Гимен — это складка слизистой ткани. Крайне (!) эластичная. Нередки ситуации, когда после первого опыта проникающего секса гимен в силу своей структуры никак не меняет своего внешнего вида.

Кроме того, строение и структура гимена бывает разное. В том числе с множеством отверстий разного диаметра и так далее.

Помимо этого, часть девушек в принципе рождается без гимена (что не является аномалией и патологией).


annushka, Linda, true fialka и 1 людей поставили лайки
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true fialka
 true fialka
(@truefialka)
New Member
Присоединился: 2 месяца назад
Сообщения: 3
26.02.2022 11:34  

Знаете как врач определяет наличие сексуального опыта? - спрашивает был он или нет. Скажите не было, он поверит, больше никак не определит


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true fialka
 true fialka
(@truefialka)
New Member
Присоединился: 2 месяца назад
Сообщения: 3
26.02.2022 11:37  

@s-zac13 единственный адекватный ответ


Linda лайков
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Linda
 Linda
(@linda)
Active Member
Присоединился: 8 месяцев назад
Сообщения: 6
26.02.2022 18:57  
От: @truefialka

Знаете как врач определяет наличие сексуального опыта? - спрашивает был он или нет. Скажите не было, он поверит, больше никак не определит

Ничего подобного, когда в проходила медосмотр в школе там каждый раз зеркальцем проверял смотрел. Не знаю что он хотел найти там. Когда впервые проходила проходила осмотр сказала что не было секса, а на следующий год, ответила что был, но смотрел в каждый раз в любом случае!


annushka лайков
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annushka
 annushka
(@annushka)
Пользователь Admin
Присоединился: 1 год назад
Сообщения: 28
01.03.2022 18:04  

Это сейчас все умные стали, права свои знают. Каждая малолетка при факте обращения к врачу когда дает согласие на медицинское вмешательство знает что это представляет врачебную тайну, следовательно никто ничего не расскажет родителям или кому-либо.

А когда я была в таком возрасте, даже вопрос не возникал может ли отказаться от гинеколога старшеклассница. Хотя, по сути, строгий контроль абсолютно ничего не решал. Как и сейчас все лишались девственности в 13-15 лет. По привычке, завышали возраст и говорили что в 16... Даже себя на этом поймала что два года прибавила, хотя в этом нет никакой необходимости. Короче ничего не меняется... 😉 

Вывод: не гинеколог друг человека! 😊 Не надо боятся, ему главное что жива и здорова, а твоя половая жизнь интересует в последнюю очередь.

Плюс добавлю в тему полезное видео по теме:

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phun17
 phun17
(@phun17)
New Member
Присоединился: 4 недели назад
Сообщения: 1
01.04.2022 16:05  

Думаю нет!


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