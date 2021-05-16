@Haski что за детский сад? @kristinka шутит, а ты ведешся, прекращай эти доверительные отношения с незнакомыми людьми. 😊

При посещении врача, проводиться осмотр наружных половых органов и шейки матки. Как только окажешься в гинекологическом кресле, доктор 100% увидит что ты не девственница. Но проблемы в этом нет если сделаешь как многие другие.

Думаешь ты одна такая? 😆 У нас после каникул по окончанию 8-го класса, пришли в 9-й класс, из 16 одноклассниц, у 14 уже был первый парень. При чем, как-то интересно получилось, что на приеме у гинеколога в прошлом году 100% были девственницы...

Нам тогда моей подружки старшая сестра посоветовала легкий способ как решить эту проблему.

Когда у тебя будет первый визит к гинекологу, если он сам спросит куда девственная плева делась, скажи что когда тампон ставила, нечаянно сбила... Это 1000% проверенный на себе способ как правильно ответить на заданный вопрос!

Так что, ничего сложного нету, как видишь, если воспользоваться этой простой и рабочей схемой!