В этом году скоро первый поход к гинекологу, и надо пару советов. Первый: может ли гинеколог определить девственность? И может ли он вообще увидеть девственница или нет? Можно ли что-то сделать чтобы врач не заметил что сбита целка? Если обнаружит что я не девочка, говорят ли об этом родителям? В идеале посоветуйте как избежать осмотр у гинеколога в принципе, а то не знаю что делать....
Однозначно во время профилактических осмотров врач гинеколог определить сможет это элементарно. Тут и определять то особо нечего, девственная плева отсутствует, значит был половой акт. Это всё что сможет увидеть. А кода последний секс у девушки был, знает только она. 😉 Мне кажется что медицинским работникам глубоко фиолетово целка ты или нет...
Всё пропало! Сейчас если в процессе гинекологического осмотра если выяснили что уже был первый парень, начинают скандал. На основании закона об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации, должны быть уведомлены родители или другие законные представители! И придется ему на тебе жениться. Можешь его обрадовать. 😉
Блин капец... А что ему можно сказать чтобы он не осматривал? Или вообще как избежать осмотра?
@Haski что за детский сад? @kristinka шутит, а ты ведешся, прекращай эти доверительные отношения с незнакомыми людьми. 😊
При посещении врача, проводиться осмотр наружных половых органов и шейки матки. Как только окажешься в гинекологическом кресле, доктор 100% увидит что ты не девственница. Но проблемы в этом нет если сделаешь как многие другие.
Думаешь ты одна такая? 😆 У нас после каникул по окончанию 8-го класса, пришли в 9-й класс, из 16 одноклассниц, у 14 уже был первый парень. При чем, как-то интересно получилось, что на приеме у гинеколога в прошлом году 100% были девственницы...
Нам тогда моей подружки старшая сестра посоветовала легкий способ как решить эту проблему.
Когда у тебя будет первый визит к гинекологу, если он сам спросит куда девственная плева делась, скажи что когда тампон ставила, нечаянно сбила... Это 1000% проверенный на себе способ как правильно ответить на заданный вопрос!
Так что, ничего сложного нету, как видишь, если воспользоваться этой простой и рабочей схемой!
Вы здесь такого наплели, что даже я, дочь гинеколога с 40 летним стажем, запуталась. 😆
Если со всей беседы выделить вопросы по существу:
Вроде ничего пропустила из того что по существу спрашивали.
@haski Дополню еще самое главное, что надо понимать в первую очередь!
Теоретически можно отказаться от осмотров, как и от медицинской помощи в целом. Но это самое тупое решение которое я слышала в своей жизни. А главное, такая неадекватная реакция, может тебе же навредить, тем что привлечёт внимание.
Главное пойми что консультация гинеколога, это не что-то вражеское в отношении тебя. А наоборот забота о своем здоровье. Первый поход к гинекологу имеет только одну цель - информация о состоянии здоровья. И доктора интересуют исключительно, гинекологические заболевания у тебя. На все остальные твои личные подробности им плевать!
Советую выбросить из головы всякую ересь, и спокойно отправляться на прием. Самое страшное что может тебя ожидать, это тонкий юмор докторов, когда они могут подкалывать и тролить тебя, при этом сохраняя серьезное выражение лица. 😊
@Kristinka777 и @Tifani Вы такие прямо умные обе родились гинекологами (особенно Крис...). А как вспомню свои 15 лет, парень. любовь, хранила невинность для него... И за неделю до конца летних каникул отмечала свой отъезд от маминой сестры, куда меня на два месяца сослали. И по синей лавочке дала там одну...
Учитывая мама работала в той же школе, где я училась, и чуть что. били меня не стеснились все учителя-друзья. По принципу "Бей своих, чтобы чужие боялись"...
Это сейчас все грамотные стали, права качают, а тогда мне стоило только отказаться от посещения гинеколога, меня на месте в асфальт бы закатали... Это сейчас смешно, 🤣 🤣 🤣 а на тот момент, думала не переживу тот осмотр...
P.S
А что с болталкой опять заблокировали, или это меня только вышвырнули? 🤔 Хотела, зайти вчера и не группу в своих чатах.
@Pepsi жаль у меня таких советчиков не было... 🖐️
Насчет того, можно ли достоверно установить, что девочка «не девочка» — достоверно, со стопроцентной гарантией нельзя. Ну, если только доктор не экстрасенс.
Гимен (девственная плева) — это не перепонка и не пленка, которая при нажиме (проникновении) рвется, и, соответственно, при осмотре можно наглядно увидеть: у этой — целая, а вот тут — порванная.
Гимен — это складка слизистой ткани. Крайне (!) эластичная. Нередки ситуации, когда после первого опыта проникающего секса гимен в силу своей структуры никак не меняет своего внешнего вида.
Кроме того, строение и структура гимена бывает разное. В том числе с множеством отверстий разного диаметра и так далее.
Помимо этого, часть девушек в принципе рождается без гимена (что не является аномалией и патологией).
Знаете как врач определяет наличие сексуального опыта? - спрашивает был он или нет. Скажите не было, он поверит, больше никак не определит
Знаете как врач определяет наличие сексуального опыта? - спрашивает был он или нет. Скажите не было, он поверит, больше никак не определит
Ничего подобного, когда в проходила медосмотр в школе там каждый раз зеркальцем проверял смотрел. Не знаю что он хотел найти там. Когда впервые проходила проходила осмотр сказала что не было секса, а на следующий год, ответила что был, но смотрел в каждый раз в любом случае!
Это сейчас все умные стали, права свои знают. Каждая малолетка при факте обращения к врачу когда дает согласие на медицинское вмешательство знает что это представляет врачебную тайну, следовательно никто ничего не расскажет родителям или кому-либо.
А когда я была в таком возрасте, даже вопрос не возникал может ли отказаться от гинеколога старшеклассница. Хотя, по сути, строгий контроль абсолютно ничего не решал. Как и сейчас все лишались девственности в 13-15 лет. По привычке, завышали возраст и говорили что в 16... Даже себя на этом поймала что два года прибавила, хотя в этом нет никакой необходимости. Короче ничего не меняется... 😉
Вывод: не гинеколог друг человека! 😊 Не надо боятся, ему главное что жива и здорова, а твоя половая жизнь интересует в последнюю очередь.
Плюс добавлю в тему полезное видео по теме:
Нормальная женщина, практикующий гинеколог. Кому надо, находится в Москве. Прием в МСК и онлайн +7 925 067-57-06 (WhatsApp)
Думаю нет!