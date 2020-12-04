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Минует биз
 
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Минует биз  

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Vanessa
 Vanessa
(@vanessa)
Насекомое
Присоединился: 3 недели назад
Сообщения: 3
17/11/2020 3:03 пп  

Девочки, а сайт minuet biz нормальный? С него есть клиенты? Ищу места где в Киеве можно рекламу Добавить. Два года не в теме не в теме была, на то время даже не слышала о нем, а сейчас смотрю в топе поиска. Но топ поиска это ещё не гарантия что с него работа будет. Или подскажите что похожее на минует биз есть с чего толк будет. Надо перед Новым Годом денег заработать.


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Метки темы
эскорт сайты Киев
Stella
 Stella
(@stella)
Насекомое
Присоединился: 2 часа назад
Сообщения: 2
10/12/2020 9:48 дп  

Такое... Не плохой сайт, некоторые говорят что самый лучший, но я с этим категорически не согласна.

Из плюсов мінует біз: идёт потихоньку работа, адекватные админы можно решить чтобы дали 100% проворные фото, для fake фотосессии.

Минусы: убогий дизайн, с мобильного сайтом практически неудобно пользоваться. Если надо анкету добавить с iphone, это проще пойти повеситься.

Аналоги смотри здесь в поиске эскорт сайты Киев вон что есть показывает. Смотри читай. 


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Недавно просмотрено пользователями: alena 37 минут назад.

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