Минует биз
Девочки, а сайт minuet biz нормальный? С него есть клиенты? Ищу места где в Киеве можно рекламу Добавить. Два года не в теме не в теме была, на то время даже не слышала о нем, а сейчас смотрю в топе поиска. Но топ поиска это ещё не гарантия что с него работа будет. Или подскажите что похожее на минует биз есть с чего толк будет. Надо перед Новым Годом денег заработать.
Такое... Не плохой сайт, некоторые говорят что самый лучший, но я с этим категорически не согласна.
Из плюсов мінует біз: идёт потихоньку работа, адекватные админы можно решить чтобы дали 100% проворные фото, для fake фотосессии.
Минусы: убогий дизайн, с мобильного сайтом практически неудобно пользоваться. Если надо анкету добавить с iphone, это проще пойти повеситься.
Аналоги смотри здесь в поиске эскорт сайты Киев вон что есть показывает. Смотри читай.