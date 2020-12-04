Минует биз  

10/12/2020 9:48 дп

Такое... Не плохой сайт, некоторые говорят что самый лучший, но я с этим категорически не согласна.

Из плюсов мінует біз: идёт потихоньку работа, адекватные админы можно решить чтобы дали 100% проворные фото, для fake фотосессии.

Минусы: убогий дизайн, с мобильного сайтом практически неудобно пользоваться. Если надо анкету добавить с iphone, это проще пойти повеситься.

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